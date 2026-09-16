2 nadakpan sa Balamban atol sa buy-bust

Duha ka gidudahang drug pusher ang nadakpan sa managlahing buy-bust sa Barangay Abucayan ug Barangay Nangka, Balamban niadtong Lunes sa gabii, Septiyembre 14, 2026.
Una nga nadakpan si alyas “Bungol,” 22 , ulitawo, residente sa Barangay Aliwanay, Balamban, alas 11:45 sa gabii sa Barangay Abucayan. Nakuha gikan kaniya ang kapin P3,000 nga kantidad sa gidudahang shabu.
Gidudahan sa mga silingan nga namaligya og ilegal nga drugas si “Bungol”.
Samtang, nadakpan sab sa laing operasyon sa Barangay Nangka si alyas “Carlos,” 49, minyo, residente sa Sityo Immaculada.
Narekober gikan kaniya ang gidudahang ilegal nga drugas nga nagkantidad og P6,732.
Ang duha ka suspek gitanggong sa Balamban Police Station ug mag-atubang og kaso. / GPL