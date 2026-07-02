2 nadakpan sa buy-bust sa Toledo

Usa ka suspetsadong pusher og ang kakunsabo niini ang naposasan sa gilusad nga buy-bust sa Barangay Poblacion, Dakbayan sa Toledo, alas 6:55 sa buntag, Huwebes, Hulyo 2, 2026.
Ang mga nadakpan giila nga silang Jerry Fajardo Gamboa, 58, ug Mark David Lagada Canque, 25, ulitawo, pulos mga residente sa maong dapit.
Ang operasyon gipahigayon sa mga sakop sa Special Drugs Enforcement Unit (SDEU) sa Toledo City Police Station.
Nakuha sa mga operatiba ang lima ka putos sa gituohang shabu nga adunay gibug-aton nga 3.71 gramos nga balor og P25,228. / GPL