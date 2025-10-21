2 nalumos sa managlahing dapit sa Sugbo

Duha ang namatay human malumos sa kadagatan sa Probinsiya sa Sugbo niadtong Lunes ug Martes, Oktubre 20 ug 21, 2025.
Labing uwahing insedente nahitabo sa Barangay Poblacion, Lungsod sa Asturias sa alas 2:00 sa kaadlawon, Martes, Oktubre 21, 2025.
Ang biktima nga napalgan na lang nga naglutaw sa kadagatan giila nga si Mark Ritchie Estrella Narvasa, 45, taga Sityo Aya, Barangay Poblacion, Lungsod sa Asturias.
Sigon sa mga kabanay sa biktima nga nilakaw kini sa ilang balay alas 11 sa gabii niadtong Lunes aron mamana sa dagat.
Natingala na lang sila nga wala na kini makauli nianang tungang gabii nga gituohan lang nga nalingaw sa iyang gihimo.
Nakugang na lang ang pamilya nga duna nay nagpahibalo nga napalgang patay ang biktima.
Nagtuo ang pamilya sa biktima nga giatake kini nga maoy hinungdan sa iyang pagkalumos.
Laing insedente sa Sityo Bil-at, Barangay Madridejos, Lungsod sa Alegria alas 2:00 sa hapon, Lunes, Oktubre 20, 2025, diin ang biktima usa ka 15-anyos nga babayeng Person with Disability .
Napalgan sa ilang silingan nga nangahoy sa baybayon ang patay nga lawas sa biktima nga naglutaw-lutaw sa kadagatan.
Base sa imbestigasyon sa Alegria Municipal Police Station, gibiyaan sa inahan ang 15-anyos nga gihulagway nga mentally challenged tungod kay adunay gibayran nga bills sa lungsod. / GPL / AYB