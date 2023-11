2 namatay sa landslide

NORTHERN SAMAR. Flooding situation in Catubig town in Northern Samar as of 8:47 a.m. Tuesday, November 21, 2023. Andy Estudillo Caceres via Catubig Now

Third Anne Peralta-Malonzo Duha ka mga tawo ang na­nga­matay tungod sa mga landslide taliwa sa mga pag-uwan dala sa combined shear line ug low pressure area (LPA) sa Eastern Visayas. Sa interbyo sa telebisyon, si Eastern Visayas Office of Civil Defense director Lord Byron Torrecarion niingon nga ang duha ka mga indibidwal gikataho’ng naigo sa pagdahili sa yuta. “Mayroon po tayong subject for verification kasi hindi pa po duma­ting sa amin iyong report (about the two fatalities). Ito po ay sa landslide. We’re waiting for the identification properly bago namin ma-release ang report,” matod niya. Wala pa niya gibutyag kon diin gikan ang mga nangamatay. Matod ni Torrecarion nga ang landslide nahitabo sa Catarman ug Lope de Vega sa Northern Samar, Liloan ug Bontoc sa Southern Leyte, Catbalogan City ug Tagapul-an sa Samar, Jipapad ug Oras sa Eastern Samar, ug Babatngon, Leyte. Nagkalain-laing probinsya sa Eastern Visayas, partikular na ang Samar, nakasinati og padayon nga pag-ulan sa miaging mga adlaw tungod sa shear line ug low pressure area. Sa linain nga pakighinabi, si Northern Samar Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Chief Rei Joshia Echano miingon nga ang ulan nga gidala sa mga sistema sa panahon sa miaging 24 ka oras sa probinsya tumbas og usa ka bulan nga ulan. Sa usa ka situational report, ang National Disaster Risk Reduction and Management Council nagkanayon nga adu­nay kinatibuk-ang 81,050 ka pa­milya o 307,087 ka indibid­wal ang apektado sa dili maayo nga panahon sa Calabarzon, Bicol region, Western Visayas, Eastern Visayas ug Caraga. Sa apektadong mga pamilya, 3,670 ka mga pamilya o 5,831 ka indibidwal ang anaa sulod sa mga evacuation center. Ang disaster bureau niingon nga 132 ka mga lugar sa mga apektadong rehiyon ang nabahaan, samtang 17 ka mga pagdahili sa yuta ang natala. Ubay-ubay usab nga mga karsada ang dili maagian tu­ngod sa grabeng pagbaha samtang gisuspenso ang nagkalainlaing biyahe sa kadagatan. (SunStar Philippines)