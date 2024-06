2 ‘nangilkil’ og P1M, na-entrap sa NBI 7

Duha nasikop atol sa entrapment operation sa National Bureau of Investigation - Central Visayas Office (NBI-Cevro) human giingong nangayo og P1 milyon bugti sa dili pagpakatap sa sex video sa usa ka babaye’ng negosyante uban sa usa ka lalaki.

Giila ang mga suspek nga sila si Jaime Lisondra Ferrer, hamtong, taga Brgy. Borbon, lungsod sa Samboan ug Raul Fajardo Dumagil, lumolupyo sa De Jesus Compound, Brgy. Duljo Fatima, dakbayan sa Sugbo.

Nadakpan ang duha sulod sa usa ka kan-anan sa dakong mall sa dan Leon Kilat, Brgy, Kalubihan, dakbayan sa Sugbo, Martes, Hunyo 18, 2024, human nila nadawat ang marked money nga mobalor og P200,000 sa usa sa mga NBI undercover agent, pinangulohan ni NBI Agent Wenceslao Galendez.

Matod sa NBI Cevro nga ang duha daan nang nahatagan og P70, 000 sa biktima nga usa sab ka casino financier.

Apan giingong wala pa gyud kini matagbaw kay gusto niini og P1,000, 000.

Tungod niini, ang negosyante nidangop sa abogado pinaagi ni Atty. Jayson Repaso ug sila ningdangop sa buhatan ni NBI Cevro Regional Director Rennan Augustus Oliva hinungdan sa paglusad sa hinanali nga entrapment operation.

Napakita na sa mga suspek ang sex video ngadto sa lalaking higala sa negosyante ug gani nangayo sab sila og “pahalipay” bugti niini.

Ang duha ka mga suspek gipasakaan og kasong may kalapasan sa Republic Act 9995 (Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009) ingon man RA 10175 (Cybercrime Prevention Act of 2012) lakip na ang robberry/extortion ug gipaubos na sa inquest sa Cebu City Prosecutor’s office. / ANV