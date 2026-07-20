2 nanglungkab og sakyanan, sikop

Duha ka lalaki ang gidakop sa mismong tag-iya sa sakyanan human sila giingong nangawat ug nanghimulbol sa mga piyesa niini sa Sityo Upper Panabang, Barangay Apas, Dakbayan sa Sugbo, alas 12:30 sa kadlawon niadtong Lunes, Hulyo 20, 2026.
Giila sa Mabolo Police Station ang mga suspek nga silang Jopel Moalum, 20, ug Richard Stalahe, 27, nga pulos mga residente sa maong dapit. Ang mismong silingan ra sab nilang si alyas Nestor, 50, nga maoy tag-iya sa sakyanan, ang nidakop ug nitugyan kanila sa mga awtoridad.
Matod sa imbestigasyon sa kapulisan, natingala si Nestor niadtong Dominggo sa hapon, Hulyo 19 sa dihang namatikdan niyang nahanaw na ang nagkadaiyang piyesa ug gamit sa sulod sa iyang sakyanan.
Lakip sa mga nakuha mao ang baterya, power amp, radiator, alternator, harness wire, ug tools.
Gibanabana nga mokantidad ang tanang gamit ngadto sa P18,800.
Nabulgar ang binuhatan sa mga suspek human dunay mga saksi nga nakakita ug nitudlo kanila.
Tungod niini, daling giadto ni Nestor ang duha ug gidala sa Mabolo Police Station.
Sa gihimong follow-up operation sa kapulisan, malampuson nilang nabawi ang baterya, power amp, ug ang radiator.
Apan, wala na mabalik ang alternator, harness wire, ug mga tools nga matod pa gibaligya na.
Kasong robbery ang giandam karon sa kapulisan sa Mabolo batok sa duha ka mga suspek. / AYB