2 nga tabla sa PBA semis buk-on ron

Mga duwa karon:
5:15 pm- TNT batok Meralco
7:30 pm- Rain or Shine
batok Ginebra
Gilaumang mas mainiton ang panagsangka og balik sa Brgy. Ginebra Gin Kings ug Rain or Shine Elasto Painters sa main game karong Biyernes sa gabii, Mayo 29, 2026, sa Game 5 sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup semi-finals series sa Smart Araneta Coliseum.
Atol sa kadaugan sa Elasto Painters, 97-85, sa Game 4, nga maoy nakatabla sa best-of-seven series, duha ka mga higayon nga grabeng naglalis sila si Rain or Shine coach Yeng Guiao ug Ginebra team governor Al-Francis Chua.
Kining maong hitabo gituohang ningpilit sa mga alimpatakan sa matag magduduwa sa duha ka mga puwersa ug gilaumang makadugkat kini og dugang determinasyon sa matag habig aron makuha ang bintaha sa series.
Hinuon, ang tanan nagdepende ra gyud sa ipagawas nga duwa sa mga magduduwa sa duha ka mga kampo, ang mas determinado ang adunay mas dakong poruhan nga modaog.
Sa premirong duwa, suwayan sab pagbuak sa TNT Tropang 5G ug Meralco Bolts ang ilang 2-2 nga panagtabla sa kaugalingon nilang semi-finals series.
Sa pagpangulo sa ilang bag-ong import nga si Patrick Gardner, ang Bolts ningmakmak sa Tropang 5G sa Game 4, 101-90, aron tablahon ang series.
Ning sangkaa, bag-o sab ang import sa Tropang 5G nga si Chris McCullough.
Human sa kapildihan sa Tropang 5G, nagkanayon si McCulluogh nga nag-adjust pa siya.
“Once I get going, it will be scary,” pahimangno ni McCullough, nga napatik sa www.pba.ph.
Mao kini ang labing unang higayon nga nibalik pagduwa si McCullough sa PBA human niya naagak ang San Miguel Beermen sa kampyunato niadtong 1999 ning sama nga komperensiya. / ESL