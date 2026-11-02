2 patay, 2 angol human gidasmagan sa van ang 2 ka motor sa Ginatilan

Patay ang duha ka drayber sa motorsiklo samtang naangol ang ilang mga angkas human sila masaghiri sa usa ka van alas 12:45 sa kadlawon niadtong Lunes, Nobiyembre 2, 2026, sa Sityo Guilongsuran, Barangay Poblacion, Lungsod sa Ginatilan.
Giila ang usa sa mga namatay nga si Jade Bilangtol, 27, ulitawo ug taga Barangay Jumangpas, Lungsod sa Samboan. Gideklarar siyang dead on arrival (DOA) sa Malabuyoc District Hospital.
Naangol ang iyang angkas nga si Charley Pace, 35, ulitawo ug taga Barangay San Sebastian, Samboan.
Namatay usab si Jennifer Tolentino, 37, sales clerk sa usa ka restawran, taga Barangay Pungtod, Lungsod sa Oslob.
Naangol ang iyang angkas nga si Dominga Aniñon, 35, dalaga ug taga Barangay Jumangpas, Samboan.
Samtang gitanggong sa Ginatilan Police Station ang drayber sa van nga si Jemark Pangutalan, 30, ulitawo, lineman sa PLDT ug taga Barangay Pakigne, Minglanilla.
Giandam batok kaniya ang kasong reckless imprudence resulting in double homicide, physical injuries and damage to property.
Suma ni Police Senior Master Sgt. Ramon Catubig, imbestigador sa Ginatilan Police Station, sa pakighinabi sa SunStar Superbalita Cebu, gikan sa Lungsod sa Malabuyoc ang mga biktima ug padulong unta sa Ginatilan.
Apan pag-abot sa nahisgutang lugar, nasugatan nila ang van nga gimaneho ni Pangutalan.
Gikataho nga mikawas sa pikas lane ang van ug unang na-sideswipe ang motorsiklo nga gimaneho ni Tolentino, hinungdan nga natumba sila sa sementadong karsada uban sa iyang angkas.
Tungod sa kakusog sa impact, grabeng kadaot sa ulo ug lawas ang naangkon sa mga biktima.
Sunod nga nabanggaan sa van ang motorsiklo nga gimaneho ni Bilangtol, nga miresulta usab sa iyang pagkamatay ug pagkaangol sa iyang angkas.
Matod ni Pangutalan, kalit ra kaayo ang insidente ug wala niya mamatikdi nga nabanggaan ang duha ka motorsiklo.
Wala usab isalikway sa kapulisan ang posibilidad nga nakatulog o nagduka ang drayber samtang nagmaneho.
Gipaabot sa kapulisan ang mga kabanay sa mga biktima alang sa pormal nga pagpasaka sa kaso. / GPL