2 patay, 2 angol sa bangga sa Naga

Duha ang namatay, samtang duha ang naangol sa managlahing aksidente sa kadalanan sa dakbayan sa Naga niadtong Abril 18 ug 19, 2026.
Ang unang aksidente nahitabo sa Barangay Balirong ala 1:54 sa hapon, Sabado, Abril 18, diin usa ka 23 anyos nga dalaga ang namatay samtang duha ang naangol dihang gidasmagan sa SinoTruk nga dump truck ang lobot sa mini dump truck nga ilang gisakyan. Ang nakalas giila nga si Gayle Ubra Olandria, 23, taga Barangay Guadalupe sa dakbayan sa Sugbo.
Samtang ang mga naangol mao silang Cristene Marie Cabo, 20, ug Maria Carmen Garces, 22, pulos taga Barangay Poblacion sa siyudad sa Talisay.
Sa imbestigasyon sa Naga City Police Station, nga sakay ang tulo ka biktima sa Isuzu mini dump truck nga dunay plate number JAG 7530 nga gimaneho ni Alexander Yanong Candol, taga Barangay Tungkop sa lungsod sa Minglanilla gikan sa dakbayan sa Toledo ug paingon sa Naga.
Nagsunod nila ang SinoTruk nga dunay plate number GAR 5727 nga gimaneho ni Raymart Paran Sepada, 25, taga Cambang-ug, Toledo City. Pag-abot sa nahisgutang dapit, nadumbolan sa SinoTruk ang mini dump truck ug tungod sa kakusog sa pagkabangga nangalagpot ug nangahulog ang mga sakay niini.
Patay diha-diha dayon si Olandria tungod sa dakong kadaot sa ulo ug lawas, samtang silang Cabo ug Garces gidala sa tambalanan.
Kasamtangan nga gikustodiya sa Naga City Police Station ang driver nga si Sepada, kinsa mag-atubang og kasong Reckless Imprudence Resulting in Homicide, Multiple Physical Injury and Damage to Property.
Pagka-alas 3:30 sa kadlawon, Abril 19, nakabsan usab sa iyang kinabuhi ang 36 anyos nga lalaki nga nagmotorsiklo human nibangga sa sementado nga koral sa national highway sa Barangay South Poblacion.
Ang biktima giila nga si Ezekiel Habel Sofia, 36, taga San Roque Street, Barangay Lipata, lungsod sa Minglanilla.
Matud sa mga saksi nga kusog ang dagan sa biktima gikan sa Minglanilla dihang nawagtangan og kontrol sa iyang NMax nga motorsiklo nga dunay plate number 312GOT ug nibangga sa sementado nga koral. / AYB