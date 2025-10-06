2 patay, 3 angol naigo sa kilat sa Bohol

Duha ang nakalas samtang tulo ang naangol human naigo sa kilat atol sa pagbunok sa kusog nga ulan alas 7 sa gabii, Dominggo, Oktubre 5, 2025, sa Purok 3, Barangay Kauswagan bukirang dapit sa Lungsod sa Trinidad, Probinsiya sa Bohol.
Ang gideklarar nga dead on arrival sa mga doktor sa San Miguel Municipal Hospital sa Lungsod sa San Miguel, Bohol giila nga silang Mark Joreen Butal, 20, tinun-an sa kolehiyo ug Jovert Turan, 20, nga pulos nagpuyo sa maong dapit.
Samtang ang mga naangol giila nga silang Lemuel Estorheyo, 23, Ramces Roscual, 19 ug Nilo Racenes, 20, nga nakaangkon og mga paso sa lawas nga naa pa sa tambalanan.
Sigon ni Police Captain Nicolas Aparilla, hepe sa Trinidad Municipal Police station sa Bohol Police Provincial Office nga kusog kaayo ang bunok sa uwan niadtong Dominggo sa gabii.
Samtang nag-andam og panihapon ang mga biktima sa payag, kalit lang nga nidugdog og kilat nga gihulagway sa mga residente sa dapit nga labihan ka kusog.
Usa sa mga liti ang didto niigo sa payag nga ilang gipasilungan nga niresulta sa ilang pagkakuryente.
Tungod sa kakusog sa boltahe, sila si Butal ug Turan ang nagrabehan samtang ang tulo ang nakaangkon og mga paso sa lawas.
Gihulagway ni Aparilla nga layo nga barangay ang Kauswagan ug naa kini nahimutang sa boundary nga dunay gilay-on nga 15 kilometros gikan sa Lungsod sa Trinidad.
Tungod sa kalayo niini, didto gidala sa tambalanan sa San Miguel ang duha ka biktima samtang ang tulo nga naangol gidala sa Don Emelio Provincial Hospital sa Ubay ug Garcia Memorial Hospital sa Talibon. / AYB