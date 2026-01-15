2 patay, 4 angol; nakuryentihan

Duha ka construction worker ang nakalas samtang upat ang naangol human aksidenteng nasangit ang ilang gitaod nga solar street light post sa primary line sa kuryente sa Nevil Hills, Barangay Lahug, niadtong Miyerkules sa gabii, Enero 14, 2026.
Giila sa kapulisan ang mga biktima nga namatay nga silang Limbert Lucero, 32 , taga Lungsod sa Catmon, ug Juliven Lucero, 23.
Sila nakaangkon og grabe nga kadaot sa lawas tungod sa kusog nga boltahe sa kuryente.
Kasamtangan sab nga giatiman sa tambalanan apan anaa na sa luwas nga kahimtang silang Regan Angga Viagedor, 27; Sylvester Dinoy Pontejon, 27; Jayson Ordeñiza Montañez, 32; ug Christian Guiwanon, 30.
Base sa inisyal nga imbestigasyon sa Mabolo Police Station, ang mga biktima mga empleyado sa Kimwa Construction. Matod sa ilang drayber nga si Dindo Antecristo Purisima, ang unom ka trabahante nagtaod og poste alang sa solar street light sa dapit alas 10:30 sa gabii.
Sa dihang gipatindog ug gipahimutang na ang metal nga poste, wala namatikdi sa mga trabahante nga nasangit kini sa primary line sa Visayan Electric.
Tungod sa kakusog sa kuryente, nangatumba ug nawad-an og panimuot ang mga biktima.
Usa ka concerned citizen ang daling nitawag sa Mabolo Police Station.
Niresponde sab ang mga personnel sa City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO) ug ang Personnel Transport Vehicle sa Barangay Busay aron daling madala ang mga biktima sa lainlaing tambalanan. / AYB