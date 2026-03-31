2 patay, 5 angol sa bangga sa van, traysikol sa Sibonga

Duha patay ug lima ka tawo ang naangol human magbangga ang usa ka Isuzu closed van ug usa ka tricycle sa National Highway, Barangay Candaguit, Lungsod sa Sibonga, Sugbo niadtong Martes sa buntag, Marso 31, 2026.
Daling gidala sa tambalanan ang drayber sa tricycle nga si Patrick Heredia ug ang iyang mga pasahero nga sila sila si Genesa Himar, 22, ug Shanin Himar, 19, mga managsuon nga taga Lutupan, Toledo City; Bianca Michaela Morala, 21, taga Lapu-Lapu City; Jocel Cabrera, 23, taga Labangon, Cebu City; Kate Elaine Gemena, 14, ug Britt Gemena, taga Candaguit, Sibonga, apan gikompirmar nga namatay ang managsuong Himar.
Base sa imbestigasyon sa Sibonga Municipal Police Station, ang tricycle gikan sa Carcar paingon sa Argao, samtang ang delivery van (GBF 9055) nga kargado og Nature Spring water paingon sab sa Carcar. Pag-abot sa dapit nga nahitabuan, giingong nitabok sa pikas linya ang tricycle, hinungdan nga nadasmagan kini sa nagsingabot nga van nga gidala ni Reynaldo Sarona Sardoncillo, 37, usa ka salesman ug residente sa Brgy. Binlod, Argao.
Tungod sa kakusog sa impact, nagusbat ang tricycle ug nangalagpot ang mga sakay niini nga nakaangkon og mga samad sa ulo ug nagkalainlaing bahin sa lawas.
Niresponde ang mga personnel sa MDRRMO Sibonga ug gidala ang mga biktima sa Deiparine Community Hospital, samtang ang mga anaa sa seryosong kahimtang gibalhin sa Carcar City Hospital.
Kasamtangang anaa sa kustodiya sa kapulisan ang drayber sa van samtang giandam ang kasong Reckless Imprudence Resulting in Multiple Physical Injuries and Damage to Property. / AYB