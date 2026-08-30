2 patay human mibangga ilang motor sa nag-parking nga multicab

Duha ka managsilingan nga gikan namista ang nangamatay human ang ilang gisakyang motorsiklo nabangga sa nag-parking nga multicab sa National Highway, Barangay Tuyan, Dakbayan sa Naga, alas 2:40 sa kadlawon, Domingo, Agusto 30, 2026.
Ang nagmaneho sa Honda Click 125 giila nga si Nhomar Regis Canoñeo, 25, samtang ang iyang angkas ug silingan mao si Mark Jovan Asocedo Ubas, 30, pulos mga ulitawo ug nagpuyo sa Barangay Inayagan, sa maong dakbayan.
Pulos gipangdeklarar nga dead-on-arrival (DOA) sa tambalanan ang duroha ni Dr. Kimberly David human makaangkon og grabeng kadaot sa ulo ug kalawasan. Nagusbat usab ang luyong bahin sa itom nga Suzuki Multicab van (JAH 2269) nga gipanag-iya ni Fernando Mancao, nga taga-Barangay Ocaña, Dakbayan sa Carcar.
Subay sa imbestigasyon sa kapulisan, ang multicab gi-parking daplin sa highway ug nag-atubang sa amihanan.
Ang mga biktima gikatahong gikan namista sa Barangay Tangke ug padulong na untang mopauli sa Inayagan.
Matod sa mga nakakita, kusog kaayo ang dagan sa motorsiklo ug gituohang nakainom ang mga biktima.
Gidali pa sa pagdala sa Naga City Infirmary ang mga biktima apan wala na kini matabang. Samtang, nagpadayon pa ang imbestigasyon sa kapulisan aron matultolan ug mailhan ang drayber sa maong multicab nga wala na maabti dihang niabot ang mga awtoridad. / GPL