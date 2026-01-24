2 patay human natagakan og semento

Nakabsan sa ilang kinabuhi ang duha ka trabahante sa construction human nga matagaki og 20 ka mga sako sa semento, atol sa ilang pagtrabaho sa gitukod nga condominium building sa dalan A.S. Fortuna, Barangay Banilad, Mandaue City niadtong alas 9:45 sa buntang, Sabado, Enero 24, 2026.
Samtang laing usa ka construction worker ang naangol.
Ang mga namatay giila nga sila si Alfonso Lazaga, 39, taga Negros Occidental ug Victor Sindey, 54, taga Basak San Nicolas, Cebu City. Naangol si Johnzel Villafuerte, 24, taga San Fernando, Cebu.
Sa inisyal nga taho giingong nagpasaka og mga sinako nga semento ang mga trabahante apan nangahulog kini og mitugpa sa mga biktima.
Atol ning pagsuwat nagpadayon ang gihimong imbestigasyon sa Police Station 4, Mandaue City Police Office. / Paul R. Lauro