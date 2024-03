2 patay sa 2 ka mga bangga

Duha ang nangamatay sa managlahi nga mga bangga sa sakyanan sa Dominggo sa gabii ug Lunes sa kaadlawon, Marso 18, 2024 sa lalawigan sa Sugbo.

Namatay diha-diha ang drayber sa usa ka motorsiklo samtang angol ang laing drayber sa lain sab nga motorsiklo dihang sila nabanggaan sa usa ka awto sa national highway sa Brgy. Liong, lungsod sa Dumanjug sa alas 4 sa kaadlawon sa Lunes, Marso 18, 2024.

Ang namatay giila nga si Rachel Pagao, 30, ulitawo, taga Barangay Palanas, lungsod sa Alcantara. Ang angol giila nga si Joel Licayan, hamtong, taga Barangay Balhaan, lungsod sa Badian.

Nakaigo sa duha ka mga motorsiklo ang usa ka Toyota Vios nga gimaniho ni Paul Rey Lirasan, 29, taga Brgy. Manduyong, Badian.

Sa pakisusi sa Superbalita Cebu, si Police Staff Sgt. Merlo Dapar, traffic investigator sa kapulisan sa Dumanjug, ubos sa kamandoan sa ilang hepe nga si Police Capt. Jan Ace Elcid P. Layug, niingon nga si Lirasan padulong sa south ug ni-overtake og laing sakyanan.

Ni-counterflow na siya hinungdan nga iyang gikasugat ang duha ka mga motorsiklo nga padulong sa norte.

Unang naigo ang motorsiklo ni Pagao ug nilahos pa sa nagsunod nga motorsiklo ni Licayan.

Si Lirasan naa na sa kustodiya sa kapulisan sa Dumanjug samtang nagpaabot nga pasakaan og kasong reckless imprudence resulting to homicide and physical injury and damage to properties.

Samtang sa Dominggo sa gabii, Marso 17, patay na ang usa ka tricycle driver dihang nalandig sa tambalanan human nabanggaan sa usa ka sports utility vehicle (SUV) sa barangay road sa Sityo Datag, Barangay Tuble, lungod sa Moalboal, alas 7 sa gabii sa Marso 17.

Ang biktima giila nga si Ericson Agravio Coronado, 23, taga Barangay Saavedra, Moalboal.

Samtang ang drayber sa SUV giilang si Roberto Arnel Talarion Baron, 51, taga Sityo Granada, Barangay Quiot, siyudad sa Sugbo. Basi sa imbestigasyon sa kapulisan sa Moalboal ubos sa pagpangulo ni Police Capt. Claudio P. Gako, si Coronado nga nagmaniho sa tricycle padulong sa Brgy. Basdako.

Samtang ang SUV nagpadulong sa sentro sa Moalboal dihang nagkasugat ang duha ka mga sakyanan sa Sityo Datag, Brgy. Tuble. Giingong aksidente ang pagkaigo sa traysikol nga niresulta sa pagkabalintong niini ug ang SUV nalahus sa kasagbutan.

Ang biktima gidali sa pagdala sa Badian District Hospital apan gidelarar nga dead on arrival (DOA).

Si Baron naa na sa kustodiya sa kapulisan sa Moalboal ug gikatakda nga pasakaan og kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property.