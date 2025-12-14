2 patay sa bangga sa motor sa Moalboal

Duha ang nakabsan sa kinabuhi sa nahitabong panagbangga sa duha ka motorsiklo sa Panagsama Road, Sityo Cogon, Barangay Basdiot, lungsod sa Moalboal sa alas 3:40 sa kaadlawon, Dominggo, Disyembre 14, 2025.
Ang mga nakalas giila nga silang Johan Sabanal Sabandal, 17, nga taga Purok Sihag-Sihag, Sityo Cogon, Barangay Basdiot ug Jayson Linuag Pradil, 21, taga Sityo Talisay, Barangay Basdiot.
Sa imbestigasyon sa Moalboal Municipal Police Station, nasayran nga ang duha ka motorsiklo nagsubay sa managlahi nga direksyon. Si Sabanal gikan matud pa sa usa ka imnanan samtang si Pradil nga giingong nakainom usab gikan nga nag disco sa Manduyong sa lungsod sa Badian nga gihulagway sa mga saksi nga kusog nga nakapadagan sa Yamaha NMax.
Sakay niya ang duha ka lalaki nga si Vince Sabanal ug 17 anyos nga si alyas Rey.
Pag-abot sa maong lugar. nikawat matud pa si Pradil sa pikas linya sa karsada ug tungod sa kakusog sa dagan iyang nadasmagan ang kasugat nga motorsiklo nga gimaneho ni Sabandal.
Tungod sa kakusog sa impact, nakaangkon og grabe nga kadaot ang mga biktima sa ilang ulo ug lawas.
Dali nga gidala silang upat sa Badian District Hospital sa mga personnel sa Moalboal Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO) apan gideklara ang duha nga dead on arrival. / AYB