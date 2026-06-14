2 patay sa bangga sa SRP

Patay dihadiha ang driver sa usa ka motorsiklo, samtang dead on arrival sa tambalanan ang angkas niya human nadasmagi sa usa ka Ford Raptor sa dihang nikalit og U-turn sa South Road Property sa dakbayan sa Sugbo alas 2:10 sa hapon, Sabado, Hunyo 13, 2026.
Ang namatay dayon giila nga si Bernel Navares, hingkod ang pangedaron, samtang ang gideklarang dead on arrival sa Cebu City Medical Center ang angkas niini nga si Krystal Claire Mondares.
Wala pa matino kun asa nagpuyo ang duha.
Sa imbestigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office nga ang motor ug ang Ford Raptor nga gimaneho ni John Tabacon, 23, taga Corona del Mar, Barangay Pooc, Siyudad sa Talisay nagsubay sa managlahing direksyon.
Ang motorsiklo gikan sa norte ug pag-abot sa maong dapit kalit ning mi U-turn ug nikawat sa linya nga gisubayan sa Ford Raptor.
Matod sa driver sa Ford nga nisuway pa siya sa pag-brake og gikabig ang manobela aron molikay apan naigo gyud ang motorsiklo tungod sa kaduol niini.
Tungod sa kakusog sa impact, nahagba sa karsada ang mga sakay sa motorsiklo ug nadaro pa sa sakyanan sa gibana-banang 25 metros ang gitas-on.
Patay diha-diha dayon si Navares tungod sa grabeng kadaot sa ulo, samtang si Mondares nadala pa sa tambalanan apan nakabsan gyud ni sa kinabuhi.
Gikustodiya na sa TEU ang driver sa Ford Raptor ug giandaman nag kasong Reckless Imprudence Resulting in Double Homicide. / AYB