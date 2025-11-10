2 patay sa disgrasya sa dan

Patay ang usa ka menor de edad human ang iyang gisakyang bisikleta nadasmagan sa bus pasado alas 3:30 sa hapon niadtong Nobyembre 9, 2025, sa National Road, Cogon, Brgy. Poblacion 1, Dakbayan sa Carcar.
Ang biktima giila nga si Vience James Tenis, 17, nagpuyo sa Cogon, Poblacion 1, Carcar, gideklarar nga dead-on-arrival (DOA) sa tambalanan sa Carcar.
Ang driver sa bus mao si Kristian Dean Padin, 41, minyo, gitanggong sa Carcar Police Station.
Si Police Staff Sgt. Mar Jone Aledon sa Carcar Police, nahinabi sa Superbalita Cebu, niingon nga nagmaniho ang biktima sa iyang mountain bike ug wala kini motan-aw sa iyang kilid ug nilahos sa pikas habig sa karsada.
Kini ang hinungdan nga nadasmagan siya sa Ceres bus nga gikan sa Cebu City padulong unta sa Lungsod sa Barili.
Matod ni PSSG Aledon, gumikan sa kakusog sa impact, nalagpot ang biktima pipila ka metros, ug ang iyang bisiklita napasok sa ilawom sa bus.
Laing ulitawo ang namatay usab dihang ang iyang motorsiklo napasok sa luyo sa usa ka truck pasado alas 11:05 sa gabii niadtong Biyernes, Nobiyembre 7, 2025, sa Brgy. Lawaan, Dakbayan sa Talisay.
Si Zyrus Tines, 18, usa ka WiFi installer ug taga Brgy. San Roque, Talisay City, gideklarar usab siyang DOA sa tambalanan.
Ang driver sa truck mao si Charleston Jo, 40, minyo, taga Brgy. Biasong, Talisay City, gitanggong sa kapulisan.
Ang truck gi-parking ni Jo tungod kay kini dunay mechanical problem.
Ang biktima kinsa kusog nga nagpadagan padulong sa Brgy. Linao wala makabantay sa truck ug napasok ang motorsiklo sa luyo sa sakyanan. Ang mga ginikanan sa biktima wa nay interes mopasaka og kaso batok kang Jo ug gidawat nila nga disgrasya ang nahitabo.
Si Joy Tumulak, hepe sa City of Talisay -Traffic Operations Development Authority (CT-TODA),niawhag sa mga driver sa truck company nga kon madaot ang ilang sakyanan, siguraduhon nga duna silay early warning devices. / GPL