2 patay sa karambola

Duha ang nangamatay sa aksidente nga naglambi­git sa lima ka mga sakyanan sa Osmeña Boulevard, Barangay Sta. Cruz, dakbayan sa Sugbo, pasado alas 12 sa udto sa Huwebes, Pebrero 8, 2024.

Usa sa nakalas mao ang drayber sa motorsiklo nga si Marcelino Aldimer Pepito, hamtong, ug ang iyang angkas nga usa ka babaye apan wa mailhi atol ning pagsuwat kay way identification (ID) card.

Ang duha daling gipangdala sa labing duol nga ospital apan pareho nga nakabsan sa kinabuhi.

Usa ka sports utility vehicle nga Nissan Terra nga gimaneho ni Marcelino Denila ang unang nibangga sa usa ka public utility jeepney (PUJ) nga dunay rota nga 06B (Guadalupe-Carbon) nga gimaneho ni Reynante Sumayang.

Matod ni Police Senior Master Sergeant Arnilo Limalima, imbestigador sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office (CCPO), human nibangga sa PUJ, sunod nga nabanggaan ang motorsiklo nga gisakyan sa mga biktima.

Ang duha ka mga biktima nangapasok ilawom sa sakyanan.

Gibanggaan usab ang laing PUJ nga dunay rota nga 06C (Guadalupe-Colon) nga gimanero ni Jonel Sabredo.

Katapusang nabanggaan mao ang Toyota Veloz nga gimaneho ni Alex Precillas nga iyang kasugat, sumala ni Limalima.

Sa interview sa sibyaanan sa radyo nga dyHP kang Denila, iyang giangkon nga human niya maigo ang unang PUJ, wala na niya ma-control ang iyang sakyanan ug naratol na siya hinungdan nga nakaigo pa siya og laing sakyanan.

“Una ko naigo atong puti nga PUJ mao to naratol lagi ko, dili gyud malikayan, ” matod ni Denila.

Gibutyag ni Sumayang nga kusog nga nakapadagan ang Nissan Terra ug tungod sa kakusog sa impact, dakong kadaot ang naangkon sa ilang tagsa-tagsa ka mga sakyanan.

“Straight baya ang dagan niya diri paingon sa ubos pero kusog lang gyud kaayo iyang dagan. Murag nasimang man gud siya, pag-igo sa akoa, nabira pud siya sa laing sakyanan,” matod ni Sumayang.

Nibuto ang duha ka mga li­gid sa sakyanan ni Sumayang ug duna pay daghang kadaut nga naangkon ang iyang gimaneho nga PUJ.

Si Alex Precillas, drayber sa Toyota Veloz, nagkanayon nga duna siyay sakay nga duha ka mga bata ug ang iyang amo nga babayeng doktor padung unta maniudto.

Iyang nakita nga kusog nga nibangga ang Nissan Terra sa unang PUJ ug wala na maka-control ang drayber.

Maayo na lang nga walay nangaangol sa mga pasahero sa duha ka mga PUJ apan gihulagway kini ni Sumayang nga daghan ang nalisang sa iyang mga sakay.

Ang nahitaboang dan naa sa lane sa padayong gitrabaho nga Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) nga duol sa headquarters sa Police Regional Office (PRO 7).

Kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide and physical injury and damage to property ang ipasaka batok kang Denila.