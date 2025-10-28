2 patay sa managlahing aksidente sa dalan

Duha ka tawo ang namatay sa managlahing insidente sa aksidente sa motorsiklo nga nahitabo niadtong Lunes, Oktubre 27, 2025, sa Probinsiya sa Sugbo.
Unang insidente nakapatay sa usa ka lalaki human nagkabangga ang duha ka motorsiklo sa Purok 4, Brgy. Cogon Cruz, Danao City alas 11:50 sa gabii.
Usa ka 52-anyos, minyo, drayber sa Honda Beat motorsiklo, taga Danao City ang gideklarar nga dead on arrival sa tambalanan.
Naangol ang usa ka 37-anyos, minyo, drayber sa Suzuki Burgman motorsiklo, taga Mandaue City ug luwas ang angkas nga usa ka 72-anyos, minyo.
Sumala sa imbestigasyon sa Danao Police Station, ang Honda Beat nagtungas padulong sa amihanang bahin sa Sugbo samtang gikasugat niini ang Suzuki Burgman nga nagdulhog sa karsada.
Samtang patay sab ang usa ka batan-ong babaye human gibanggaan ang iyang gimanehong motorsiklo sa usa ka multicab sa Provincial Highway, Brgy. Luy-a, Lungsod sa Medellin alas 7:30 sa gabii sa samang adlaw.
Ang namatay mao ang 20-anyos nga babaye, dunay kapuyo, drayber sa Yamaha Mio motorsiklo, taga Purok San Flower, Brgy. Lamintak Norte, Medellin. Ang biktima nadasmagan sa usa ka Suzuki multicab pick-up nga gimaneho sa usa ka 66-anyos nga taga Brgy. Malingin, Bogo City. / GPL