2 patay sa nahagsa nga helicopter

Duha ka indibidwal ang namatay sa pagkahagsa sa usa ka civilian helicopter sa Pililla, Rizal niadtong Martes, Marso 3, 2026.
Sa usa ka interview pinaagi sa telepono, giingon ni Pililla Mayor John Masinsin nga nahitabo ang aksidente mga 7:20 sa buntag sa Upper Barak, Lungsod sa Quisao.
Matod niya, ang maong helicopter adunay sakay nga lima ka indibidwal, lakip na ang duha ka langyaw.
“Unfortunately, dead on site ‘yung isa. There are two foreign nationals on board. Inaalam pa namin kung saan ‘yung destination nila initially. Pero, wala namang tinamaang bahay,” matod ni Masinsin.
“All patients are currently in Rizal Provincial Hospital right now. Critically injured ‘yung pilot and it’s being processed right now for transfer sa mas malaking ospital. We’re still trying to get the names of the fatalities kasi mahirap ma-mix up. Pero, ‘yung isa, dead on arrival sa hospital. So, dalawa na ‘yung fatalities ng accident. Pero, the other two ay relatively stable naman,” dugang niya.
Si Masinsin niingon nga nagpadayon pa ang imbestigasyon mahitungod sa hinungdan sa maong insidente. / TPM / SunStar Philippines