2 patay sa pagkahagsa sa cargo plane sa HK airport

Cargo plane nilahos ug nisadsad ngadto sa dagat human sa pagtugpa sa Hong Kong International Airport niadtong Lunes, Oktubre 20, 2025 base sa giluwatang nga pamahayag sa Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR) government.
Taho sa Xinhua News ang maong aksidente nahitabo sa alas 3:50 sa kadlawon sa dihang ang B744 cargo aircraft (flight number UAE9788), gikan sa Al Maktoum International Airport, United Arab Emirates, ang nitipas sa runway human sa pagtugpa.
Gikataho nga ang upat ka crew members sakay sa maong eroplano ang na-rescue ug naluwas human nga nadala sa tambalanan.
Samtang ang duha ka personnel sakay ground service vehicle nga diha sa runway ang naligsan ug nakuyog sa pagkahug sa eroplano ngadto sa dagat hinungdan sa ilang kamatayon.
Nakuha ang lawas sa maong mga biktima nga usa ka 30 anyos nga lalaki nga namatay diha diha, samtang ang kauban nga 41 anyos ang namatay sa tambalanan. /