2 patay sa Tarlac plane crash

Duha ka mga tawo ang nakabsan sa kinabuhi human na-crash ang usa ka gamay nga eroplano sa Concepcion, Tarlac niadtong Sabado, Oktubre 18, 2025.
Sa usa ka report, ang Concepcion police nibutyag nga nahitabo ang insidente mga alas 11:00 sa buntag sa Barangay Panalicisan.
Ang duha ka mga pasahero sa eroplano, usa ka lalaki ug usa ka babaye ug pulos mga residente sa Probinsya sa Pampanga, gideklarar nga patay na pag-abot sa ospital.
Pagkahuman sa insidente, ang Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP) nipahunong sa tibuok operasyon sa hingtungdang aviation company pinasikad sa mando ni acting Transportation Secretary Giovanni Lopez.
Gimanduan usab ni Lopez ang dinalian nga pagpahigayon og safety ug operations audit aron masusi ang pagka-airworthy sa eroplano ug ang pagsunod sa operator sa mga sumbanan sa kaluwasan sa aviation.
Sa pagkutlo sa Philippine Civil Aviation Regulations (PCAR), ang Caap niingon nga ang mga ultralight aircraft (gagmay kaayo nga eroplano) ubos sa kategorya sa Non-Certificated Type Aircraft ug gitugotan lang alang sa recreational purposes (kalingawan).
Ang ahensya niingon nga ang maong mga eroplano gidid-an sa pag-operate gawas sa ilang gitugyan nga Flying Club Aerodrome, limitado sa maximum altitude nga 800 feet, ug kinahanglan nga ipahigayon ubos lang sa Visual Flight Rules (VFR). / TPM /SunStar Philippines