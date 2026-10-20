2 Pinoy, dungan nga mosuway pag-ilog og world titles karong Nob. 26 sa Japan

Duha ka Pinoy nga boksidor nga sila si Miel Fajardo ug Zyvyr “Blitz Kid” Medecilo ang mosagubang og world title fights batok sa Japanese nga mga kontra sa “Double World Title: A Shot at History” boxing card karong Nobiyembre 26, 2026, sa Ebara Wave Arena sa Tokyo, Japan.
Si Fajardo kinsa maoy International Boxing Federation’s (IBF) No. 1-ranked flyweight contender ug mandatory challenger, mosuway pag-ilog sa korona ni IBF flyweight champion Masamichi Yabuki.
Samtang si Medecilo mosuway pag-ilog sa bag-ong World Boxing Association (WBA) minimumweight champion Takeshi Ishii kinsa nahimong world champion human lang sa 10 ka away.
Si Ishii maoy nakabuak sa rekord sa labing dali nga nahimong kampyon, nga kanhi gigunitan sa laing Pinoy nga boksidor nga si Malcolm Tuñacao kinsa nahimong world champion human sa 11 ka away. / ESL