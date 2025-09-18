2 sikop sa buy-bust sa Parian Police Stn.

Nasikop ang duha ka lalaki nga nakuhaan mismo sa ilahang posisyon og mga pakete sa gituohang shabu atol sa gipahigayon nga buy-bust sa Sityo Riverside, Barangay Lorega San Miguel, Siyudad sa Sugbo niadtong gabii sa Septiyembre 17, 2025.
Unang nadakpan ang 44-anyos nga si alyas Bani, giisip nga usa ka Street Level Individual nga drug personality, walay trabaho ug residente sa Tagunol St., Barangay Basak San Nicolas, Cebu City.
Nakuha gikan ni Bani ang pipila ka mga pakete sa gituohang ilegal nga drugas nga motimbang og 7 gramos nga mobalor og P47, 600.
Samtang pagka alas 11:50 sa gabii, wala makaikyas ang 27-anyos nga si alyas Lito, walay trabaho, ug lumulupyo sa Sityo Bato Tilaan, Carbon Public Market, Barangay Ermita ning syudad.
Nasakmit gikan sa posisyon sa dinakpan ang usa ka pakete sa gituohang shabu nga mokantidad og P272.
Ang tanang nakuha nga ebidensya gikan sa mga dinakpan gi-turn over na sa Cebu City Forensic Unit alang sa laboratory examination.
Anaa na sa kustodiya sa kapulisan ang duha ka mga suspek nga mag-atubang og kasong nakalapas sa Section 5 ug 11, Article II sa RA 9165. / JDG