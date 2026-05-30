20 anyos milabang sa dan naligsan sa motor, angol

Angol ang usa ka 20-anyos nga lalaki nga nilabang sa kalsada human maligsi sa motorsiklo nga gimaneho sa usa ka langyaw alas 2:15 sa hapon niadtong Huwebes, Mayo 28, 2026, sa National Highway sa Barangay Poblacion, Lungsod sa Sibonga.
Giila ang nalandig sa tambalanan nga si Jasper Turno Delicano, 20, residente sa maong barangay, kinsa nakaangkon og mga bun-og ug pangos sa kalawasan.
Subay sa imbestigasyon sa Sibonga Municipal Police Station, nagmaneho sa iyang Kawasaki nga motorsiklo ang maong langyaw nga giilang si Nicholas John Owen, 58, usa ka lungsoranon gikan sa United Kingdom (UK), sa dihang kalit lang matud pa nga nitabok sa karsada ang biktima.
Pag-abot sa tunga-tunga sa karsada, napunggit ang biktima sa maong motorsiklo hinungdan sa iyang pagkahagba, samtang natumba usab ang gisakyan sa langyaw.
Tungod sa kusog nga impact, daling gidala ang biktima sa Carcar City District Hospital. / AYB