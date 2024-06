20 ka negosyo hayan sirad-an

Kapin sa 20 ka mga negosyo sa Dakbayan sa Mandaue ang hayan pasirad-an.

Kini giisyuhan sa lokal nga kagamhanan og cease and desist orders tungod sa pag-o­perate nga walay business permit hinungdan nga mag-a­tubang og pagsirado kon dili motuman sa mga rekisitos sa permit.

Si Atty. Walter Shane Lumbre sa Business Permit and Licensing Office (BPLO) nitug-an sa SunStar Cebu nga nagpahigayon sila og inspeksyon matag gabii sa mga establisemento sa negosyo sa dakbayan ilabi na sa Biyernes.

Kini nga mga inspeksyon nagsusi sa mga business permit, regulatory clearances, liquor license, ug uban pang gikinahanglang permits nga gimando sa balaod.

“The purpose of these inspections is to supervise businesses that operate at night,” matod ni Lumbre.

Wa una gibutyag ni Lumbre ang mga ngan sa negosyo o estabilisemento nga gihatagan og mando. / CAV