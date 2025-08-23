20 ka pasyente operahan sa Cebu Provincial Hospital sa Balamban

Moabot sa 20 ka mga pasyente ang gilauman nga mapaubos sa major surgery karong adlawa, Dominggo, Agusto 24, 2025 human kini napaubos sa screening sa Lungsod sa Balamban.
Matod ni Dr. Nikki Catalan, Provincial Health Consultant nga ang ospital sa Balamban adunay kapasidad sa pagpaubos sa mga pasyente sa minor ug major surgeries.
Ang hospital sa Balamban anaa sa Level II nga makahimo na sa pag-opera.
Gawas sa operasyon, magpadayon usab karong adlawa ang medical services sama sa dental, libreng tambal, check up, HIV consultation and screening, legal services ug uban pa.
Subay sa serbisyo nga gipadangat, nasayran nga ang ospital nagkuwang og nurses.
Matod ni Catalan nga sa kasamtangan, nagpadayon ang ilang hiring sa nurses nga ikadugang sa mga ospital sa probinsya.
“One of the first things pud na na-observe namo dinhi is manpower so na-identify naman gud diri nga kuwang og mga nurses, ato nanang nalista nakapangita na sad sila so some time very soon maka add nata diri,” matod ni Catalan sa Agusto 23.
Lakip sa nagkuwang ang mga tambal hinungdan nga gipadad-an na ang mga ospital nunot sa gipahigayong medical services sa lungsod.