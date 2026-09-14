20 ka riders sa Mandaue gisita, wa madayon og lumba

Gialirongan sa hiniusang pwersa sa mga awtoridad ang gibanabanang 20 ka mga nagmaneho og motorsiklo atol sa gihimong operasyon batok sa ilegal nga karera ilawom sa Cansaga Bay Bridge sa Barangay Paknaan, Dakbayan sa Mandaue niadtong Dominggo sa alas 11 sa gabii, Septiyembre 13, 2026.
Ang maong operasyon gipahigayon sa City Mayor's Office - Special Motoring Action and Response Team (CMO-Smart), Mandaue City Police Office, Traffic Enforcement Agency of Mandaue (Team), ug mga opisyal sa barangay.
Sumala ni Gerard Glenn “RD” Soon Gobalani, ang pangulo sa CMO-Smart, nagsugod ang operasyon human nakadawat si Mayor Thadeo “Jonkie” Ouano og reklamo gikan sa usa ka concerned citizen kalabot sa maong ilegal nga lumba.
Human sa mando sa mayor, gipahigayon dayon ang tibuok adlaw nga pagbantay diin nasuta nga kadaghanan sa mga nagmaneho og motorsiklo nagpangedaron og 20 anyos pataas nga gikan sa Mandaue ug Consolacion kinsa nagtagbo gikan sa alas 9 sa gabii hangtod sa tungang gabii.
“Magkarera sila didto ilalom sa tulay. Dili lamang nila gikompromiso ang ilang kaugalingong kaluwasan, gikompromiso sab nila ang kaluwasan sa publiko tungod kay kini usa ka pampublikong lugar diin daghang mga tawo, lakip ang mga pamilya, ang mogahin og panahon,” matod ni Gobalani.
Matod sa mga awtoridad, nisaka ang kabalaka sa publiko human sa usa ka trahedya sa miaging mga bulan diin usa ka batan-ong pedestrian ang namatay human nadumbolan sa mga nagkarera sa maong dapit.
Gisusi sa mga opisyal ang mga rehistro ug lisensya sa grupo sa mga rider.
Tungod kay kompleto ang ilang mga dokumento, walay gitiketan o gipahamtangan og multa, apan gipanglista ang ilang mga plate number ug gipahimangnuan nga pahamtangan og mas bug-at nga silot kon masakpan sila pag-usab.
Gisusi ni City Administrator Atty. Gonzalo “Sally” Malig-on Jr. sa Sangguniang Panlungsod kon aduna na ba’y ordinansa batok sa karera sa motorsiklo. Kon wala, mo-propose sila og bag-ong balaodnon ngadto sa mayor, apan sa pagkakaron, gamiton una ang mga nasyonal nga balaod sa trapiko. / ABC