20 ka sakop sa PDRRMO mipaubos na sa training

Agi og pagpangandam sa hingpit nga pagkadepartamento sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO), moabot sa 20 ka mga tawo na ang gipaubos sa training alang sa disaster ug risk response sa Probinsiya sa Sugbo.
Gipahibalo ni retired Col. Dennis Pastor, pangulo sa PDRRMO nga sa maong gidaghanon, napulo niini ang gibansay isip responders.
Gihatagan og igong pagtagad sa nagpadayong training ang basic ug water search and rescue.
“They are ready to respond to any [calamity] but still you have to train them...augmentation lang sad sila sa mga LGU,”matod ni Pastor.
Ang laing napulo gibansay sab isip operation staff sa opisina.
Matod ni Pastor nga pipila kanila girekomendar sab gikan sa tagsa-tagsa niini ka mga lokalidad.
Kon mahuman na ang ilang training, mahimo na kining makaabag sa mga kalungsoran panahon sa kalamidad ug dunay mga gikinahanglan og abag sa rescue.
Giangkon ni Pastor nga ang maong gidaghanon, kuwang pa sa gi-target nila nga pagmugna og upat ka teams ubos sa maong opisina.
Kon maaprubahan na ang pagkadepartamento niini, mahimo na sab kini sa pagdugang og personnel.
Sa kasamtangan, padayon pa sab ang paghikay nila sa mga dokumento alang sa pag-procure og dugang ekipo alang sa rescue operations sa probinsiya.
Kahinumdoman nga ang PDRRMO gipaubos sa usa ka division nga mas minos ang gidaghanon sa mga personnel nga moabag sa responses sa lokalidad lakip sa opisina niini. / ANV