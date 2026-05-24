20 kilos nga shabu sakmit sa buy-bust sa Naga City

Usa ka kanhi electrician ug iyang kauban nga construction worker ang nakuhaan og 20 kilos sa gituohang shabu nga mokantidad sa P136 milyones atol sa gilusad nga buy-bust sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) Cebu Provincial Office, PDEA 7 Intelligence and Investigation Unit, Philippine Coast Guard Intelligence Group Central Visayas, Naval Forces Central, PNP Drug Enforcement Group, Cebu Police Provincial Office - Provincial Drug Enforcement Unit ug Naga City Police Station, alas 4:50 sa hapon, Sabado, Mayo 23, 2026 sa Purok Gaway-Gaway, Barangay Uling, dakbayan sa Naga.
Ang mga dinakpan giila nga silang alyas Romy, 57, kanhi electrician, lumad nga taga Southern Leyte ug ang iyang kauban nga si alyas Dante, 47, construction worker nga taga Laguna.
Matud sa PDEA 7 nga dugay na nila nga gi-monitor ang maong mga suspetsado nga mao matod pa ang tighatud og dagkong supply sa shabu gikan sa kaulohan.
Niangkon ang duha nga gikan pa sila sa Luzon ug ilang gisakay og auto ang 20 ka dagkong putos sa shabu diin ang matag putos motimbang og usa ka kilo.
Sa dihang natino sa PDEA 7 nga naa na sa Sugbo ang mga suspek, nakig-transact dayon ang mga ahente niini pinaagi sa buy bust diin nagpaka-aron ingnon sila nga mopalit og P1 milyones nga balor sa illegal nga drugas ug nagkasabot nga mag-abot sa Barangay Uling.
Human gitunol sa mga suspek ang kontrabando, daling nagpaila ang mga operatiba ug gihimo ang pag-aresto.
Sa pagsusi sa luyo nga bahin sa sakyanan, nadiskubrehan pa ang laing 19 ka dagkong putos sa gidudahang shabu.
Giangkon ni alyas Romy nga gisugo lang sila sa pagdala sa maong kargamento sa Sugbo bugti sa suhol nga P130,000.
Matod niya, giingnan sila nga parcel lang ang ilang ihatod, apan daku ang iyang pagduda nga shabu ang ilang gikarga samtang nagbiyahe paingon sa Sugbo.
Matud ni Leia Alcantara, information officer sa PDEA 7, nga kapin sa usa ka buwan nila nga gipaubos sa case buildup ang duha ka suspek human nakadawat og impormasyon mahitungod sa ilang ilegal nga kalihukan.
Base sa intelligence information sa PDEA 7, makahatud ang duha og kapin sa 30 ka kilo nga shabu matag buwan.
Ang area nga ilang hagbongan mao ang tibuok probinsya sa Sugbo ug ang tulo ka dagkong siyudad sa Sugbo.
Si alyas Romy lumad nga taga-Leyte apan nakapuyo sa dakbayan sa Toledo diin siya naminyo, una sila mibalhin sa Laguna. Samtang, si Dante lumad nga taga-Zamboanga apan nibalhin na usab sa Laguna. Anaa na sila sa kustodiya sa PDEA 7 ug giandaman og kasong kalapasan sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. / AYB