20 na ka patay naugkat, 16 missing sa Binaliw

Nisaka na ngadto sa 20 ang ihap sa mga nakalas sa landslide sa Binaliw landfill, samtang 18 ang naangol ug 16 pa ang pabiling missing hangtod sa Miyerkules, Enero 14, 2026.
Kini base sa labing bag-o nga datos gikan sa Prime Waste Solutions (PWS) nga gipaabot ni Cebu City Councilor Dave Tumulak.
Si Tumulak kinsa maoy nangulo sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council (CCDRRMC), niingon nga nagpadayon pa ang search and retrieval operations bisan pa sa kuyaw nga kahimtang sa dapit.
Matod niya, adunay posibilidad nga mas daghan pa ang marekober nga mga biktima sulod niining adlawa, ilabi na sa pagpadala og mga heavy equipment aron inanay nga makuha ang mga nangatumpag nga basura.
Dugang ni Tumulak, malaumon ang mga awtoridad nga aduna pay marekober sa mosunod nga mga adlaw, depende sa kondisyon sa dapit ug sa kaluwasan sa mga responders.
Usa ka semana human sa makalilisang nga landslide niadtong Enero 8, 2026, ang mga pamilya nagpadayon gihapon sa paglaom alang sa usa ka milagro.
Gibutyag ni Tumulak nga ang mga rescuer naapektuhan usab sa kaguol ug kahadlok nga gibati sa mga pamilya sa mga missing.
“Maghulat ta og milagro, anaa pa kita sa stage sa search and rescue,” matod ni Tumulak sa usa ka press conference niadtong Martes, Enero 13, 2026.
Iyang gidugang nga dili makiangayon alang sa mga pamilya kon tawgon dayon ang operasyon nga search and retrieval, sanglit daghan pang mga kabanay ug volunteers ang naghulat ug naglaom og balita bahin sa ilang mga minahal sa kinabuhi.
Gitubag usab ni Tumulak ang mga saway bahin sa kahinay sa rescue operation.
Iyang gipasabot nga ang mga rescuer nag-atubang og dagkong hagit sama sa pag-agi sa mga “foxhole” nga tunnel, pagdumala sa mga hazardous waste, ug ang pagpalihok sa mga heavy equipment.
Gipasabot niya nga ang rescue area gibahin ngadto sa upat ka quadrants diin ang matag usa gilangkuban og 20 ka rescuers.
Gihimo kini aron adunay backup kon ugaling mabutang sa peligro ang mga rescuer panahon sa operasyon.
Gipahayag sab ni Tumulak nga ang Prime Waste Solutions maoy adunay responsibilidad sa pagtubag sa mga pangutana sa pamilya sa mga biktima, dungan sa pag-ingon nga wala’y nigawas nga spokesperson gikan sa maong kompanya. / CAV