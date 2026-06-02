20 na patay sa nahugno nga building sa Angeles City

Nisaka na ngadto sa 20 ang gidaghanon sa mga nangamatay gumikan sa pagkahugno sa siyam ka andana nga building nga gipatukod sa Angeles City, Pampanga, sumala sa Bureau of Fire Protection (BFP) Central Luzon niadtong Martes, Hunyo 2, 2026.
Matod sa BFP, tulo pa ka mga patay’ng lawas ang napalgan sa ilawom sa mga nangatumpag nga semento sukad niadtong Martes sa buntag.
Ang tanang biktima sa pagkahugno naihap na, diin 27 ka uban pa ang naluwas, dugang sa taho. Nahitabo ang pagkahugno sa kaadlawon niadtong Mayo 24, 2026.
Niadtong Sabado, Mayo 30, ang mga abogado sa tag-iya ug sa contractor sa maong proyekto nipasalig nga mohatag og tabang ngadto sa mga biktima.
Gisusi pa sa mga awtoridad ang hinungdan sa maong insidente. / TPM / SunStar Philippines