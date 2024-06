20 ‘nangailad’ sa wedding coordinator, mingkiha

Kapin sa 20 ka mga indibidwal nga sagad mga kaslunon, ang ningdangop sa National Bureau of Investigation sa Central Visayas (NBI 7) sa Biyernes, Hunyo 7, 2024, aron ireklamo ang usa ka wedding coordinator nga giingong nangilad ug kalit nga mikanselar sa ilang wedding packages sa wala matinong rason.

Ang giingong mga nabiktima, mihangyo sa pagtago sa ilang tinuod nga mga pangalan, ningreklamo human ilang nasayran nga bisan og nakahatag na sila sa kinatibuk-ang bayad sa ilang babaye nga coordinator nga taga dakbayan sa Mandaue, wala kini nag-book sa importanteng services alang sa ilang kasal. Gawas sa kasal, may mga nakabayad na usab alang sa debut.

Base sa nasayran, moabot sa P125,000 ang nabayran sa mga reklamante isip wedding package. Sagad kanila gikatakda nga ikasal karong Hunyo ug uban niini sa Agusto.

Gipahibawo sa NBI 7 nga lakip sa package ang pagkaon alang sa 100 ka mga tawo, photo ug video, lights and sounds, sinina sa bride ug groom ug uban pang mga clothing set, lakip na ang hair and make-up.

Apan subay sa magtiayon nga unang midangop sa sibyaanan nga dyHP RMN Cebu sa Hunyo 7, 2024, giingong wala sila magtuo nga posibling ilad ang maong coordinator tungod sa maayong pagtagad, affordable nga package ug uban pang mga pasalig ngadto kanila.

“Nag-check mi sa ilang page (Facebook) unya naa sa’y mga ni-recommend mao to pag January, nagsugod mi og book. Gitan-aw namo niadto mi sa ilang office unya han-ay ra man sab naa man sila’y office, naa ra dinhi sa Cebu City. Naa man pod sila’y output sa ilang page. Nag-search mi thoroughly nya nangutana sab mi sa mga kaila, okay man pud daw, so maong nakaingon mi nga legit,” matod sa reklamante nga gitago sa ngan nga Addie.

Si alyas Addie nagkanayon nga sukad nga nipahibalo ang coordinator nga nag-book na kini sa hotel, wala sila’y nadawat nga mga resibo.

“Ang gihatag nila nga resibo kadto ra’ng sa gibayad namo nila pero ang sa hotel nga nagpakita nga naay reservation wala gyud,” dugang niya.

Nagtuo si Addie nga daw gisuwayan usab sila paghaylo tungod kay kon makahatag na sila sa 80 porsyento sa downpayment, hatagan sila og dugang nga room sa hotel.

Atol na sa pagdangop sa mga nabiktima sa buhatan sa NBI-7, nahibaw-an nga gii­ngong gipapirma sila og agreement nga kanselahon na lang ang ilang packages.

Subay niini, giawhag sa buhatan ang uban pa’ng mga biktima sa pagduso sa ilang reklamo batok sa maong wedding coordinator.

Dugang niini nga magbinantayon ug magmatngon sa nagkadaiyang offers ug event packages nga makita diha sa social media platforms nga posibling moresulta sa pagpangilad.

Sa uwahing bahin sa interbyu sa estasyonan dyHP, mitubag ang wedding coordinator pinaagi sa chat nga andam siya nga mobayad sa iyang mga obligasyon ngadto sa gituohang mga biktima. / ANV