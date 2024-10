20 patay sa Bicol Region tungod ni ‘Kristine’

Nakatala ang Bicol Regional Police Office (BRPO) og 20 ka tawo nga nangamatay sa rehiyon ug grabeng nabahaan tungod sa pagkusokuso sa tropical storm Kristine.

Sa interbyu sa radyo, si BRPO director Brigadier General Andre Dizon niingon nga pito sa mga nangamatay gikan sa Naga City, lima sa Catanduanes, upat gikan sa Albay, ug usa matag usa sa Camarines Norte, Camarines Sur, Sorsogon, ug Masbate.

Kadaghanan sa mga biktima namatay tungod sa pagkalumos samtang ang nag-inusarang namatay sa Masbate tungod sa natumba nga kahoy.

Matod ni Dizon nga upat usab ka mga indibidwal ang missing sa rehiyon.

“Itong figure subject pa rin ng DILG (Department of the Interior and Local Government) Management of the Dead and Missing,” matod ni Dizon.

Dugang niya, nagpadayon karon ang rescue, recovery, ug relief operations sa mga apektadong lugar sa rehiyon.

Matod niya nga lakip sa gitutokan sa mga operasyon mao ang mga lungsod sa Ligao, Oas, Libon, ug Polangui sa Albay ug Nabua sa Camarines Sur ug Naga City diin nasinati ang dagkong mga baha tungod sa Kristine.

Sa press conference sa Malacañang, si Office of Civil Defense (OCD) director Edgar Posadas niingon nga ang pag-abot sa lagyong mga dapit sa Naga City ug Camarines Sur nagpabiling hagit sa mga rescuer tungod sa dagkong baha ug pagbabag sa mga dalan tungod sa nangahulog nga mga debris.

Matod sa local disaster risk reduction office sa Naga City, 30 porsiyento sa yuta sa siyudad ang gibahaan nga nakaapekto sa 70 porsiyento sa populasyon niini.

Si Naga City administrative officer niingon nga ang gidaghanon sa ulan nga gibubo sa rehiyon sa miaging 24 ka oras katumbas na sa kapin sa duha ka buwan nga pag-ulan.

Sa bulag nga interbyu sa radyo, si Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian niingon nga naglisod usab sila sa pag-apudapod sa food packs sa mga apektadong pamilya sa Bicol Region tungod kay ang mga delivery vehicle gikan sa mga bodega paingon sa mga lokalidad dili makaagi sa baha nga mga dalan.

“Patuloy kaming nakikipag-ugnayan sa LGUs na kunin na ‘yung mga goods. Ang instruction ng Pangulo naman sa akin kahapon (October 23) siguraduhin na hindi kami maubusan doon. So habang nag di-distribute tayo ngayon sa mga LGUs, meron na tayong mga goods na papunta ulit ng Bicol,” matod niya. / TPM / SunStar Philippines