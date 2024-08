20% sa estudyante, seniors, PWDs estrikto nga ipatuman ni Cuenco

Gibutyag ni Cebu City Councilor James Anthony Cuenco nga daghang mga reklamo ang nadawat sa iyang opisina nga adunay mga drayber sa sakyanang pasaheroan nga dili moha­tag og 20% discount sa mga estudyante, senior citizens, ug persons with disability (PWD).

Nunot niini, gipahimangnoan ni Cuenco ang mga drayber lakip na ang Public Transportation operators, mga kooperatiba ug kompanya nga motuman sa nakalatid sa Republic Act (R.A.) no. 11314 nga gitawag sab og “Student Fare Discount Act” hilabi na ning panahon sa tingklase.

Nalatid ning maong balaod nga ang tanang sakyanang pasaheroan – public utility buses, public uti­li­ty jeepneys, taxis, vehicles-for-hire, tricycles, passenger trains, aircrafts, ug marine vessels – kinahanglang mohatag og diskuwento sa mga nangahisgutan.

Ang dili motuman ning maong balaud pahamtangan og penalty.

Sa usa ka naaprubahan nga resolusyon nga gipasaka ni Cuenco sa konseho, gimandoan ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board – Franchising and Regulatory Office VII (LTFRB-FRO VII) nga estriktong mosubay sa RA no. 11314.

Si LTFRB 7 director Eduardo Montealto, Jr. nitataw nga anaa na kini daan sa ilang patakaran ug gipadayag niya ang iyang suporta sa lakang nga gihimo ni Cuenco kabahin. / JPS