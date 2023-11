200 ka mga polis gidestino sa Negros Or. papaulion

Kapin sa 200 ka mga personnel gikan sa Regional Mobile Force Batallion (RMFB) nga gidestino alang sa special election sa pagpili og mohulip nga representante sa Ubos Balay Balauranan sa third district sa Negros Oriental sa Disyembre 9, 2023, pabalikon sa ilang base human nakanselar ang eleksiyon.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, tigpamaba ni Police Brigadier General Anthony Aberin , hepe sa Police Regional Office (PRO 7), nakaandam na unta sila alang sa seguridad.

Apan, dason ni Pelare, ang Kongreso niaprubar sa resolusyon sa pagkanselar niini hinungdan nga ang ilang pwersa pabalikon una sa ilang mother unit.

Sila motutok sa crime prevention ilabi na nga nagkaduol na ang Pasko.

Apan gipahibawo ni Pelare nga kon mahukman sa Ubos Balay-Balauranan nga idayon ang special election sa laing petsa, andam ra ang kapulisan sa pagpabalik sa ilang pwersa.

Ang rason sa Kongreso nganong ilang gikanselar ang special election sa Disyembre 9, 2023 sa naasoy nga distrito sa Negros Oriental tungod sa padayong hulga sa peace and order sa dapit.

Gibutang sa Ubos Balay Balauranan isip caretaker sa third district sa Negros Oriental mao si House Speaker Martin Romualdez.

Wa pa masuta kon duna pa bay ipahigayon nga eleksyon tungod kay sunod tuig magsugod na sab ang political season alang sa 2025 elections.

Apan alang kang Pelare, base sa ilang crime statistics sa Negros Oriental Police Pro­vincial Office (NOPPO) sa miaging Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE), wala silay natala nga insidente, nagpasabot nga malinawon ang probinsya.

“The decision on that aspect adto gyud na sa Comelec and the House of Representatives...Negros Oriental based on crime statistics has a very favorable peace and order indicator,” matod ni Pelare.