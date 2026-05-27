200 ka mga production worker Mepz 1 nahunong sa trabaho

Kapin sa 200 ka mga trabahante sa usa ka pabrika sa frozen seafood sa Mactan Economic Processing Zone (Mepz) 1 ang nawad-an sa trabaho human gihunong ang operasyon tungod sa mga isyu sa regulatory compliance, sumala sa Public Employment Service Office (Peso).
Gipahibawo ni Kim Francisco sa Peso ngadto sa SunStar Cebu nga ang mga natangtang nga trabahante gikan sa upat ka manpower agencies nga nadestino sa usa ka locator sa Mepz 1 nga naghimo og mga frozen seafood products.
Adunay 65 sa 222 ka apektadong trabahante ang narehistro sa ilang buhatan aron mangayo og tabang hangtod niadtong Martes, Mayo 27, 2026.
Usa sa mga natangtang nga trabahante, ang 52-anyos ug solo parent nga si alyas “Liz," niingon nga siya ug ang iyang mga kauban gipahibawo atol sa ilang breaktime niadtong Mayo 16 nga dili na sila pabalikon sa trabaho.
Si Liz kinsa nagtrabaho isip production worker sa kompanya sulod sa duha ka tuig, niingon nga nakalitan silang mga trabahante tungod kay wala silay nadawat nga pormal nga pahibawo sa dili pa ang pagtapos sa ilang serbisyo.
“Nagpatabang mi kon unsay laban namo ba nga gi-pull out mi nila ug unsay mahitabo sa amoa nga wala mi trabaho. Okay ra sa mga batan-on, nya kami mga edaran wala, murag gamay na lang chance na mabalhin pa mi’g laing company,” matod ni Liz.
Subay sa mga saysay nga nakuha gikan sa mga apektadong trabahante, gihisgutan ni Francisco nga ang mga produkto nga crabmeat sa maong kompanya giingong napakyas sa pagkab-ot sa regulatory standards, hinungdan sa hinanaling pagtangtang sa tanang agency workers nga nadestino sa production line.
Matod niya nga ang katapusang adlaw sa mga trabahante sa maong trabaho, niadtong Mayo 16.
Isip tubag, si Mayor Ma. Cynthia “Cindi” Chan, pinaagi sa City Social Welfare and Development Office, nagplano nga mang-apudapod og taglima ka kilong bugas nga tabang alang sa mga apektadong residente sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. / DPC