200 ka mga pulis ipakatap sa CVIRAA

Moabot ngadto sa 200 ka mga police personnel sa Cebu City Police Office (CCPO), lakip na ang augmentation gikan sa Regional Mobile Force Batta­lion 7, ang ipakatap sa venue sa Central Visayas Regional Athletic Association (CVIRAA) 2024.

Matod ni Police Colonel Ireneo Dalogdog, hepe sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo, nagpadala usab og personnel ang Mandaue City Police Office (MCPO) ug Lapu-Lapu City Police Office (LCPO) aron motabang sa paghatag sa seguridad sa dakong kalihukan sa paugnat sa kusog.

Dili na sila mo-deploy og mga personnel sa mga billeting area sanglit ang matag probinsya nagpadala man usab og mga polis nga maoy mobantay sa ilang delegado ug mga atleta.

Wala na hilabti ni Dalogdog ang mga personnel nga maoy gitahasan sa beat patrol aron dili maapektohan ang ilang pagpatuman sa peace and order sa syudad sa Sugbo.

Nipasalig si Dalogdog nga bisan na busy sila sa pagpangandam sa siguridad sa mga atleta ug mga delegado sa CVIRAA, wala usab nila wad-a ang pagtutok sa ubang krimen.

“In place na tanan, naa naman diri ang atong mga augmentation of personnel. Walay problema sa atong mga personnel sa Cebu City Police Office kay padayon gihapon ta nga mag perform sa atong normal police function. Pwede gihapon ta mangdakop adtong naay mag violate against illegal drugs, illegal gambling. Padayon gihapon ta sa atong anti criminality program mangdakop sa mga most wanted persons ug campaign against loose firearms,” matod ni Dalogdog.

Sugod sa Abril 30, 2024, gisugdan na sa pagpakatap ang kapin sa 200 ka mga polis ug kasamtangan sila nga gipahimutang sa usa ka billeting area.