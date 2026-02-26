200 ka pamilya apektado sa katukoran sa 4th bridge

Kapin sa 200 ka pamilya sa Barangay Paknaan, Dakbayan sa Mandaue ang gikatakdang maapektuhan sa pagtukod sa ikaupat nga Cebu-Mactan Bridge.
Ang giplano nga tulay nga adunay gitas-on nga 3.34 kilometros ug upat ka lane nga cable-stayed structure, magsumpay sa Paknaan ngadto sa Barangay Ibo sa Lapu-Lapu City.
Lakip sab sa proyekto ang 4.9 kilometros nga Mandaue Coastal Road, o bypass road, nga magsugod gikan sa Barangay Looc hangtod sa Liloan aron mapadali ang agianan paingon sa Amihanang Sugbo.
Ubos sa gisugyot nga alignment, ang tulay ug ang coastal road moagi subay sa E.C. Ouano Wharf, mosumpay sa
Zuelig Road, ug magkonektar sa Lapu-Lapu flyover ngadto sa Mandaue City nga maghimo og bag-ong rota tali sa Ibo ug sa dapit duol sa Cansaga Bay Bridge.
Ang kinatibuk-ang gasto gibanabana nga moabot sa P76.41 bilyunes, diin ang pundo magagikan sa pautang sa Japan International Cooperation Agency (JICA).
Gikatakda nga sugdan ang konstruksyon sa ikatulo nga quarter sa 2026 o mas sayo pa, samtang gihulat ang pagkahuman sa engineering designs ug ang pag-angkon sa right-of-way.
Niining Pebrero 2026, ang proyekto nga gidumala sa Department of Public Works and Highways (DPWH) nagkaduol na sa pagsugod sa mga civil works.
Gibutyag ni Mandaue City Mayor Thadeo “Jonkie” Ouano sa usa ka interbyu sa media niadtong Martes, Pebrero 24, 2026, nga 205 ka pamilya nga kasamtangang nagpuyo sa yuta sa kagamhanan ang mapapahawa sa higayon nga magsugod na ang konstruksyon.
Matod niya, ang mga representante sa DPWH nakigtagbo na sa kagamhanan sa dakbayan sayo niining bulana aron mangayo og tabang sa pagpahibalo sa mga apektadong residente alang sa ilang dinalian nga relokasyon.
Dugang pa niya, bisan tuod og tinguha sa proyekto nga masugdan kini sa Abril aron masulbad ang kahuot sa trapiko, gipasiugdahan niya nga dili mahimong dali-dalion ang pagbalhin sa mga pamilya.
“Maayo man ang intention, pero mao lang lagi we ask for extra time para maistoryahan gyud nato ang mga pamilya nga mahimutang sad sila og tarong,” matod ni Ouano.
“Pero ang akong gusto matagaan gyud sila og relocation site with the financial assistance coming from the national government.”
Ang mga apektadong pamilya kasagaran mga biktima sa sunog gikan sa Barangay Subangdaku ug Tipolo nga namalhin sa maong dapit mga duha ka tuig na ang milabay, sa dihang bakante pa ang maong luna.
Ang mga opisyal sa proyekto nagpahigayon na og pasiunang tigom uban sa mga representante sa mga pamilya, samtang ang kagamhanan sa dakbayan nangandam na sab sa pagpakig-atubang mismo sa mga residente pinaagi sa usa ka public hearing.
Kon dili mahimo ang on-site relocation, ang nasyonal nga kagamhanan nisaad og pinansyal nga tabang.
Gihulagway ni Ouano nga “dako-dako” ang hinabang kon itandi sa mahatag sa dakbayan, apan wala niya gibutyag ang eksaktong kantidad ug giingong wala pay nahimutangang relocation site sa pagkakaron. / DPC