200 ka polis ipakatap sa USJ-R Basak sa katapusang adlaw sa Bar Exams

Pahugtan sa Cebu City Police Office (CCPO) ang seguridad sa University of San Jose-Recoletos (USJ-R) Basak Campus alang sa ikatulo ug katapusang adlaw sa Bar Examinations sa Dominggo, Septiyembre 13, 2026.
Mismo si CCPO Director Police Colonel Ricky Sumalde ang mangunay sa pag-supervise sa mga security personnel aron maseguro nga mahatagan dayon og aksiyon ang bisan unsang hulga sa seguridad.
Subay niini, gipadayag ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, deputy city director for operations sa CCPO, nga doblehon nila ang gidaghanon sa mga polis nga ibutang sa dapit.
Sukad sa una ug ikaduhang adlaw sa examination, nagpadala na og 102 ka police personnel ang siyudad, apan sa katapusang adlaw, gitakdang ipakatap ang dul-an 200 ka opisyal.
Gipanglantawan sa kapulisan nga dagsaon sa mga kabanay, higala, ug mga magdadayeg
sa bar takers ang gawas sa campus sa pagtapos sa eksaminasyon, hinungdan nga kinahanglan ang mas hugot nga pagbantay.
Sa pagkakaron, wala’y natala nga bisan unsang kakulian o krimen ang CCPO pinaagi sa ilang nakuhang maayong koordinasyon tali sa Supreme Court.
Nakatabang sab ang kooperasyon sa mga supporter ug pamilya sa mga nikuha og pasulit nga hugot nga nisunod sa mga lagda sa trapiko ug seguridad sa dapit. / AYB