200 ka residente ‘nasakit’ tungod sa gigubang barko

Mokabat sa 200 ka mga residente gikan sa upat ka mga sityo sa Barangay Punta Engaño, dakbayan sa Lapu-Lapu ningtaho nga adunay mga sakit sa pa­nit, tutunlan, ug ubo.

Ang ilang gitumbok nga hinungdan mao ang abog gikan sa usa ka ship-breaking operation sa maong dapit.

Ang mga Sitio Tulo, Lupa, ug Malingin, lakip sa mga dapit nga duol sa barko ug labing apektado sa maong problema.

Si Mark Jonas Estardo, konsehal sa barangay, nikompirmar nga nasinati kini sa mga residente.

Si Lapu-Lapu City Mayor Junard “Ahong” Chan nipahibawo sa Facebook nga iyang gimando ang temporaryong paghunong sa ship-breaking operations sa M/V Diamond Highway sa Punta Engaño niadtong Enero 31, 2024.

Ang M/V Diamond Highway nasunog niadtong Abril 2023 human nasangad atol sa pagkuso-kuso sa bagyong Odette.

Nagtuo si Chan nga ang proseso sa pagguba ug pagbungkag sa barko mahimong hinungdan sa usa ka grabe nga pagbuga sa abog.

Niadtong Miyerkules, Enero 31, nipagawas og cease and desist order (CDO) ang mayor nga nagdili sa kompaniya nga nagbungkag sa barko sa pagputol sa bisan unsang bahin sa M/V Diamond.

Hinuon, gihangyo ang kompaniya nga limpyuhan ang mga debris nga mahimo’ng hinungdan sa daghang abog ug abagahon ang gasto sa tambal sa mga naapektuhan.

Ang CDO nagsugod niadtong Huwebes, Pebrero 1.

Ang mayor namahayag nga ang pagpadayon sa breaking operation magdepende sa findings sa Lapu-Lapu City Health Office (LLCHO), nga kasamtangang nagsusi sa ma­ong isyo.

DOKUMENTO

Ang mga residente sa Punta Engaño nisang-at og reklamo ngadto sa Barangay Committee on Health bahin sa gi­ingong kakuyaw sa panglawas ug kalikupan gumikan sa duol nga operasyon sa pagguba sa barko.

Nagsugod ang mga reklamo niadtong Enero 28, ug milihok ang barangay pinaagi sa pagpangayo og tabang sa LLCHO, Department of Health, ug La­pu-Lapu City Government.

Ang assistant chairman sa barangay committee on health nga si Estardo niingon nga gi­reklamo usab sa mga residente ang black dust residue nga makita sulod sa ilang mga balay ilabi na sa ilang gibitay nga mga senina.

Ang operasyon sa pagguba sa barko ang hinungdan niini nga nahabilin.

Niadtong Enero 30, ang Konseho sa Barangay sa Punta Engaño nipagawas og resolusyon nga nag-ingon nga way nadawat nga suwat o permit ang barangay gikan sa management sa barko kalabot sa ilang operation breaking operation.

Gibana-bana nga niadtong Mayo sa miaging tuig nagsugod ang operasyon, apan wala makakuha og clearance ang kompaniya gikan sa barangay.

Gitumbok usab sa resolusyon nga napakyas ang kompaniya sa pagpresentar sa Environment Compliance Certificate (ECC) gikan sa Department of Environment and Natural Resources (DENR), lisensya o permit to operate, ug certificate of registration sa barangay.

Sa managlahing imbestigas­yon nga gihimo sa City Health Office Surveillance Team (CHO-ST) niadtong Enero 28, nasuta nga ang residue nga namugna gikan sa pagputol sa mga bahin sa barko wala masakto sa pagdumala, ug adunay dayag nga residue accumulation sulod sa palibot sa barko.