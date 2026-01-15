200K nisalmot sa Walk with Mary

Niabot ngadto sa 216,000 ka mga deboto ang nisalmot sa Walk with Mary ug Traslacion niadtong buntag sa Huwebes, Enero 15, 2026, base sa monitoring sa Cebu City Police Office (CCPO) and City Disaster Risk Reduction and Management Office (CCDRRMO).
Gihulagway sab sa kapulisan nga way natala nga insidente atol sa Penitential Walk with Mary nga gisugdan sa als 4:00 sa kadlawon nga nanukad sa Fuente Osmeña paingon sa Basilica Minore del Santo Niño.
Nagkanayon ang director sa CCPO Police Colonel George Ylanan nga moabot ngadto sa 1,200 ka mga polis ug force multipliers ang gipakatap sa maong kalihukan.
“Generally peaceful, walay major nga incident nga nahitabo all throughout the sugod ganina sa procession and up to Traslacion,” matod ni Ylanan. / AYB