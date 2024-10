2024-25 NBA sugdan

Sugdan karong Miyerkules, Oktubre 23, 2024 (PH time) ang bag-ong season sa National Basketball Association (NBA) diin duha ka mga kombati ang masaksihan.

Sa premirong duwa, ang defending champions Boston Celtics mo-host sa New York Knicks sugod sa alas 7:30 sa buntag sa TD Garden unya mosunod ang pag-host sa Los Angeles Lakers sa Minnesota Timberwolves sa Crypto.com Arena.

Sa dili pa sugdan ang aktuwal nga kompetisyon, ang Celtics adunay kahigayunan nga magsaulog sa katapusang higayon sa ilang pagkahimong kampyon sa niaging season atol sa pregame ceremony diin madawat na nila ang ilang championship rings.

Human niini, seryuso na nga magtutok ang Celtics sa ilang pagdepensa sa korona ug paglabni og suway sa ilang ika-19 nga kampyunato sa kinatibuk-an.

Adunay gamay nga kausaban nga nahitabo sa puwersa sa Celtics apan ang labing mahinungdanon, solido gihapon ang ilang starting lineup nga gipangulohan nila ni Jayson Tatum ug Jaylen Brown.

Nagkanayon si coach Joe Mazzulla nga bisan gamay, wala siya gibati og pressure kabahin sa ilang title defense.

“We’re all going to be dead soon, and it really doesn’t matter anymore. So there’s zero pressure,” matod ni Mazzulla.

“You have an opportunity to carry the organization forward, to double down on the tradition and history of what this organization has. And what else would you expect than someone expecting you to win all the time?

Sa laing duwa, giatangan ang nag-ung-ong nga kasaysayan sa NBA diin masaksihan sa labing unang higayon nga adunay amahan ug anak ang dungan nga magduwa sa liga.

Gipangtumbok mao si Lakers superstar LeBron James, 39, ug iyang anak nga si Bronny, 20.

Gilaumang mosaksi ning talagsaong hitabo sila si Ken Griffey Sr. ug Ken Griffey Jr., nga maoy labing unang amahan ug anak nga dungan nga nagduwa sa Major League Baseball.

“Yeah, it’s gonna be insane,” matod ni Bronny. “I mean, only two families to do it, so it’s going to be a crazy experience, especially with what they’ve done.” / AP