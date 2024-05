2024 Palaro tutokan na sa Cebu

Human sa pag-host sa 2024 Central Visayas Regional Athletic Association (CVIRAA) Meet, ang Dakbayan sa Sugbo magtutok na alang sa laing i-host niini nga mas dakong multi-event competition – ang Palarong Pambansa.

Nagkanayon si Cebu City Sports Commission (CCSC) Chairman John Pages nga mopahigayon sila og sunodsunod nga post-CVIRAA evaluations aron mas palawman pa ang kaandam sa Queen City of the South alang sa Palarong Pambansa nga ipahigayon karong Hulyo 6-17, 2024.

Gipasalamatan ni Pages ang tanang mga nalambigit sa pagpahigayon sa CVIRAA, nga maoy nagsilbeng usa sa mga sumbanan kon unsa na kaandam ang Dakbayan sa Sugbo sa pag-host niini og balik sa Palarong Pambansa.

Ang Dakbayan sa Sugbo katapusang naka-host sa matag tuig nga kompetisyon niadto pa’ng 1994.

“In behalf of the CVIRAA Organizing Committee, we are extremely happy with the turnout of the event,” pamahayag ni Pages.

“Hosting an event involving over 10,638 athletes, coaches and officials representing 20 DepEd divisions and involving 28 sports and 33 playing venues is daunting. But our months of preparation have paid off.”

Sama sa gilauman, ang Cebu City Niños mao ang nakalangkat sa overall title sa CVIRAA human nakahipos og 118 gold, 75 silver, ug 80 ka bronze medals.

Nagsunod sa Niños apan naa sa layo nga distansya mao ang Dumaguete City (41-46-33) dayon ang Bohol (39-51-59).

Ang closing ceremony sa CVIRAA gipahigayon niadtong Huwebes, Mayo 9, 2024, sa G Mall of Cebu.

Ang City of Bayawan mao ang sunod nga mo-host sa CVIRAA. / ESL