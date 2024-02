2024 Palarong Pambansa MOA gipirmahan nila Duterte, Rama

Gipirmahan na nila ni Vice President ug Education Secretary Sara Duterte-Carpio ug Cebu City Mayor Michael Rama ang Memorandum of Agreement (MOA) alang sa Palarong Pambansa 2024.

Ang MOA signing ceremony gipahigayon sa Community Hall sa Cebu City Hall Executive Building 9th floor ning Biyernes, Pebrero 2, 2024.

Sa iyang welcome remarks, nagkanayon si Rama nga mapasalamaton ang Sugbo sa national government sa paghatag niini og laing kahigayunan nga maka-host sa Palarong Pambansa.

Katapusang naka-host ang Sugbo sa kompetisyon niadtong 1994.

“Let’s just do it in the name of Senior Santo Niño, we have to be one and make it happen,” asoy ni Rama.

Sa iyang bahin, nagkanayon si Duterte nga isip secretary of education, nga wala niya giimpluwensiyahan ang Palarong Pambansa Board sa pagpili sa Sugbo isip host.

“Nitawag na si Mayor Rama. Nitawag na pud si Governor (Gwen) Garcia apan wala jud ko mobalibad pud sa ilaha. Nagsige ra jud ko’g ampo ni Senior Santo Niño nga padaugon ni sila (sa bidding),” batbat ni Duterte.

“You did it on your own, and congratulations.”