2025-26 NBA sugdan na

Mosugod na karong Miyerkules, Oktubre 22, 2025 (PH time) ang National Basketball Association (NBA) 2025-26 season diin duha kulbahinam nga mga engkuwentro ang masaksihan.
Karong alas 7:30 sa buntag, ang defending champion Oklahoma City Thunder mo-host sa Houston Rockets, nga nakadugang og lig-ong haligi nga si Kevin Durant gikan sa offseason trade.
Inig labay sa duha ka mga oras ug tunga, ang Los Angeles Lakers mo-host sab sa Golden State Warriors.
Sa labing una nilang tahas sa bag-ong season, ang Thunder mokombati nga wala ang usa sa ilang labing mga sinaligan nga si All-Star Jalen Williams, kinsa padayon pa nga nagpaalim sa iyang angol sa tuo nga kamot.
Kapin na sa duha ka mga buwan ang ninglabay gikan gioperahan ang kamot ni Williams ug nakaduwa na kini og pick-up games sa kasamtangan.
Taliwala niini, wala pa tugoti sa Thunder nga makaduwa si Williams.
“He’s on his return to play. He’s progressing on a normal timeline, taking a day at a time. He’s progressing. He’s supposed to be,” matod ni Thunder head coach Mark Daigneault, kinsa nitataw nga sa dili madugay, makabalik na pagduwa si Williams.
Gawas ni Williams, naa sab sa injury report sa Thunder sila si Isaiah Joe, Kenrich Williams, ug Nikola Topic.
Bisan pa niini, ang Thunder aduna gihapon igong katakos sa pagpakigbatok sa bag-ong grupo ni Durant, kinsa nakuha sa Rockets gikan sa Phoenix Suns.
Sama sa naandan, ang Thunder mosandig og maayo sa kapabilidad ni Shai Gilgeous-Alexander, kinsa maoy regular season MVP ug Finals MVP sa niaging season.
Sa laing bahin, ang Lakers mosugod sab sa season nga wala ang usa sa ilang mga lider nga si four-time MVP LeBron James, kinsa nagpaalim pa sab sa iyang angol (sciatica).
Sa pagpadaplin ni James, ang Lakers magsalig og maayo nila ni Luka Doncic ug Austin Reaves.
Nisaad si Doncic nga buhaton niya ang tanan aron maagak ang Lakers sa tumoy sa kalampusan.
“Honestly, I think we have a great team. We have what we need to compete for the championship. I’ll try to win every game no matter what, and we got some new great guys on the team. We’re going to go for it,” asoy sa Slovenian superstar.
Batok sa Warriors, nga pangulohan nila ni Stephen Curry, Draymond Green, ug Jimmy Butler, ang Lakers gilaumang masubhan og hugot nga kompetisyon, nga puwedeng mahimong basihan kon unsa ka lig-on ang ilang puwersa.
“As long as we come with as many guys ready to go as possible, hopefully we get off to a good start. I feel good and I think we’re excited,” matod ni Curry. / Gikan sa wires