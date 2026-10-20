2026-27 NBA sugdan na

Sugdan dayon sa hosts New York Knicks ang unang lakang sa ilang kampanya sa pagdepensa sa korona pinaagi sa pagpakigbatok ni four-time MVP LeBron James ug sa Philadelphia 76ers karong alas 7 sa buntag sa Miyerkules, Oktubre 21, 2026 (PH time), sa pagsugod sa 2026-27 National Basketball Association (NBA).
Ning higayona, isaka ug ibitay sa Knicks ang ilang 2025-26 championship banner sa Madison Square Garden nga gilaumang makahatag kanila og dugang kadasig sa pagsagubang sa malisod nga misyon – depensaan ang kampyunato.
Sa miaging season, ang three-time champions Knicks ninghuman sa regular season isip No. 3 sa Eastern Conference una nila nahimo ang makasaysayon nilang kampanya, nga nakatambal sa ilang 53 ka tuig nga kahidlaw sa kampyunato.
Sa playoffs sa miaging season, usa ang 76ers sa duha ka teams nga gibutlogan sa Knicks, 4-0. Nahitabo kini sa second round series.
Ning ilang panagsangka og balik, wala ra kaayo’y nausab sa puwersa sa Knicks dili sama sa 76ers nga grabe ka dako ang kausaban sa paghiabot nila ni James ug kanhi Finals MVP Jaylen Brown.
Anaa gihapon sa Knicks ang ilang labing mga sinaligan nga sila si Finals MVP Jalen Brunson, OG Anunoby, Karl-Anthony Towns, Josh Hart ug Mikal Bridges.
Sa labing una pa lang tahas sa Knicks ning 2026-27 season, puwede na dayon masukod kon unsa ka dako ang ilang purohan gumikan kay kontrahon nila ang 76ers, nga usa sa labing sayong mga inilog nga makakuha sa korona.
Ang pagpakig-uban nila ni James ug Brown sa karaang mga sinaligan sa 76ers nga sila si Joel Embiid, Tyrese Maxey ug ang dekalidad nga batan-ong si EJ Edgecombe, dili ikalimod, aduna gyud dakong purohan nga molampos.
Hinuon, grabe pa kahataas ang season ug ang mga panahom ning puntoha layo pa kaayo sa kamatuoran.
Laing duha ka gikaintapang mga engkuwentro ang masaksihan ning labing unang adlaw sa bag-ong season.
Gitumbok mao ang panagsangka Boston Celtics ug Detriot Pistons, duha sa dekalidad nga mga puwersa sa Eastern Conference, ug ang kombati sa managribal sa Western Conference nga mao ang Oklahoma Cuty Thunder ug San Antonio Spurs. / Gikan sa wires