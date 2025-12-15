2026 budget sa Kapitolyo di dako ang pagtibhang

Giklaro sa Provincial Board (PB) nga ang gisugyot nga 2026 budget sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo dili moagi og bisan unsang dakong pagtibhang.
Base sa committee report nga gipresentar atol sa regular nga sesyon sa PB niadtong Lunes, Disyembre 15, 2025, ang mga kausaban limitado lamang sa pagkunhod sa pipila ka pinili nga Maintenance and Other Operating Expenses (MOOE), samtang ang kinatibuk-ang gahin nagpabilin nga intact.
Si Board Member Celestino Martinez, ang chairperson sa Committee on Budget and Appropriations, niingon nga ang gisugyot nga budget sa executive department nagpabilin nga intact ug wa’y paglaslas.
Matod ni Martinez, ang sektor sa panglawas wala maapektuhi sa bisan unsang pagkunhod diin ang gisugyot nga gahin nga P4.860 bilyunes, wala mausab.
Iya sab gidugang nga ang pipila ka MOOE items sa nagkalainlaing mga departamento giminusan human sa pag-review sa komite, apan giklaro niya nga wala kini makaapekto sa mga kinahanglanong serbisyo.
Gipasabot ni Martinez nga ang pipila ka bahin sa gisugyot nga budget alang sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) gipakunhod human nakita sa komite nga ang pipila sa gisugyot nga gahin gitumong alang sa climate resiliency sa mga programa nga may kalabutan sa veterinary ug agrikultura.
Iyang giingon nga ang komite mohangyo sa PDRRMO nga i-reallocate ang mga apektadong pundo ngadto sa mga proyekto ug kalihukan nga nahiuyon sa ilang mga gimbuhaton sa preparedness, response, ug mitigation.
Sa kinatibuk-an, gipasabot ni Martinez nga ang gisugyot nga badyet sa probinsiya, di makasinati og bisan unsang dagkong pagkunhod, diin ang mga kausaban limitado lamang sa pipila ka pinili nga mga MOOE items. / CDF