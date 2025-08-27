2026 Budget sa probinsiya gipaubsan ni Baricuatro

GILAUMAN ang mas ubos nga proposed budget sa probinsiya sa administrasyon ni Cebu Governor Pamela Baricuatro karong tuiga.
Gilaraw sa Kapitolyo ang paggahin og pundo nga moabot lang sa P11 bilyunes alang sa 2026, mas ubos kini kon itandi sa P25 bilyunes nga pundo sa miaging tuig.
Sa kasamtangan, inanay nang nisumiter og budget proposals ang nagkadaiyang departments sa probinsiya alang sa 2026.
Subay sa inisyal nga deliberasyon, giuyonan niining pamub-an ang budget sa Kapitolyo.
Kalakip na niini ang debt service program aron maproseso ang pagbayad sa mga utang sa probinsiya nga wala mabayri.
“We have to live within our means. We cannot go beyond what we’re earning. This year’s budget is bloated,” matod ni Baricuatro sa Agusto 27.
Bisan pa man sa ubos nga pundo, gisaad niini nga gahinan og pundo ang mga prayoridad niini alang sa mga konstituwente sa probinsiya.
Nag-una niini ang pundo alang sa healthcare services alang sa pag-upgrade sa pampublikong hospitals, ingon man ang pundo sa edukasyon ug food security.
Ang detalye sa maong proposal gikatakda sab nga ipahibalo ni Baricuatro atol sa iyang State of Province Address (Sopa), karong Biyernes, Agusto 29. / ANV